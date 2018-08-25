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22:31, 25 августа 2018 881
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Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции

Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани отметили 300-летие полиции. В субботу, 25 августа, на площади Ленина прошел праздничный концерт. Торжества начались с показательного выступления пилотажной группы «Каскад» УГИБДД города Москвы. После трюков на машинах и мотоциклах, на сцене подвели итоги Чемпионата МВД России по автомобильному многоборью, который проходил в Рязани с 21 по 25 августа.

Победителей в номинациях наградили губернатор Николай Любимов и начальник регионального Управления МВД Сергей Лебедев. «Для нас большая честь принимать столь представительные соревнования.

Наша область на несколько дней стала местом демонстрации профессиональных навыков в автомобильном многоборье, — отметил Любимов. — Важно, что в ходе соревнований все показали насколько сложен труд полицейских. От их качеств во многом зависит жизнь и здоровье людей, стабильность в обществе».

Он поздравил команду Рязанской области, которая заняла первое место в одной из номинаций. «Мы гордимся нашей командой, на таких ребят, действительно, можно положиться.

Рязанские полицейские заслужили уважение и доверие жителей области», — подчеркнул губернатор. Лебедев отметил, что спортивный праздник был впечатляющим и захватывающим, а команды продемонстрировали высокий уровень физической и профессиональной подготовки, хорошие результаты в вождении и стрельбе.

На концерте для рязанцев выступили местные исполнители и творческие коллективы МВД из разных регионов страны. Завершился концерт праздничным салютом.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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