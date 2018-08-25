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14:27, 25 августа 2018 290
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Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью

Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью

Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прибыл в Рязань с рабочей поездкой.

Отмечается, что соглашение предусматривает развитие двусторонних связей по широкому кругу направлений, в том числе в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Рязанская и Новгородская области будут вести совместную работу в области туризма, высоких технологий, активно обмениваться практиками реализации инвестиционных проектов, создания благоприятной бизнес-среды.

Андрей Никитин поблагодарил Николая Любимова за теплый прием и пригласил его посетить Новгородскую область с ответным визитом.


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