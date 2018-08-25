Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью. Об этом сообщил
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прибыл в Рязань с рабочей поездкой.
Отмечается, что соглашение предусматривает развитие двусторонних связей по широкому кругу направлений, в том числе в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.
Рязанская и Новгородская области будут вести совместную работу в области туризма, высоких технологий, активно обмениваться практиками реализации инвестиционных проектов, создания благоприятной бизнес-среды.
Андрей Никитин поблагодарил Николая Любимова за теплый прием и пригласил его посетить Новгородскую область с ответным визитом.