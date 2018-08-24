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14:57, 24 августа 2018 1 741
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В субботу в Рязани перекроют площадь Ленина 2

В субботу в Рязани перекроют площадь Ленина

В субботу, 25 августа, в Рязани перекроют площадь Ленина. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за концерта к 300-летию полиции с 6:00 до 22:30 в центре города перекроют движение на участке от улицы Горького от пересечения с улицей Краснорядской до площади Ленина.

С 15:00 до 22:30 будет закрыто движение транспорта по:

  • площади Ленина;
  • улице Горького (от Право-Лыбедской улицы до Соборной улицы);
  • улице Краснорядской (от улицы Горького до улицы Маяковского);
  • улице Кольцова; Соборной улице (улицы Ленина до площади Ленина).

Рязанцев также просят не парковаться с 22:00 пятницы, 24 августа, до 22:30 субботы, 25 августа, на:

  • улице Краснорядской (от улицы Горького до улицы Маяковского);
  • улице Горького (от Право-Лыбедской улицы до Соборной улицы);
  • улице Кольцова;
  • Соборной улице (от улицы Ленина до площади Ленина).

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