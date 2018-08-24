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15:43, 24 августа 2018 931
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В субботу в Рязани изменятся маршруты движения общественного транспорта

В субботу в Рязани изменятся маршруты движения общественного транспорта

В субботу, 25 августа, из-за перекрытия движения на площади Ленина изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 15:00 до 22:30 транспорт будет ходить по другой схеме.

Троллейбусы:

  • №1 из Московского района поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • №3 поедут от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой улице, площади Мичурина, улице Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
  • №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» проследуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина с разворотом на площади Театральная, далее через площадь Мичурина, по улице Маяковского, Первомайскому проспекту и своему маршруту;
  • №5 (внутренний) поедут по направлению «улица Строителей» — «улица Дзержинского» — «улица Строителей»;
  • №6 закрывается на время проведения праздничных мероприятий;
  • №8 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Дом художника» и «Кальное» поедут по улице Маяковского, площади Мичурина, улицеГорького, Новой улице, на остальных участках — по своему маршруту;
  • №10 из Московского района поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина с разворотом на Театральной площади и обратно.

Автобусы:

  • №1 поедут от конечной остановки «Психбольница» до остановки «Радиоуниверситет» по своему маршруту (в обоих направлениях), далее по улице Дзержинского, Первомайскому проспекту, через площадь Победы, по улице Чкалова и обратно по Первомайскому проспекту и улице Дзержинского;
  • №№7, 11, 13, 17, 21 проследуют в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Дом художника» и «площадь Театральная» через площадь Мичурина по улицам Маяковского, Есенина, далее — по своим маршрутам;
  • №№18, 23 поедут от остановки «Гостиница Первомайская» по улицам Каширина, Семинарская (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Маршрутки:

  • №№31, 47, 49, 53, 66, 68 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Цирк» и «Гостиница Первомайская» поедут по улицам Семинарская, Каширина, Первомайский проспект, далее — по своим маршрутам;
  • №№65, 75, 99 проследуют со стороны площади Свободы по улицам Семинарская, Каширина, Первомайский проспект, далее — по своим маршрутам. В обратном направлении от остановки «Гостиница Первомайская» по улицам Каширина, Семинарская, далее — по своим маршрутам;
  • №87 следуют от остановки «Цирк» по улицам Семинарская, Каширина, Первомайский проспект, далее — по своему маршруту;
  • №48 от конечной остановки «ТЦ Круиз», а также в обратном направлении поедут по улице Есенина, через площадь Мичурина, улицу Маяковского, далее — по своему маршруту;
  • №№77, 91 проследуют в прямом и обратном направлении через площадь Мичурина, по улицам Маяковского и Есенина, далее по своим маршрутам;
  • №41 при движении со стороны Соборной площади поедут по улицам Семинарской, Каширина, далее — по своему маршруту. В обратном направлении — по тем же улицам (Каширина, Семинарская), далее — по своему маршруту;
  • №№57, 73, 88, 98, проследуют на участке пути от остановки «площадь Театральная» до остановки «Дом художника» по улице Есенина, через площадь Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении.

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