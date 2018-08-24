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12:44, 24 августа 2018 150
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В Рязанской области закройщица отсудила у работодателя долг по зарплате

В Рязанской области закройщица отсудила у работодателя долг по зарплате

В Рязанской области закройщица отсудила у работодателя долг по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина указала, что с октября 2015 года по март 2018 года работала закройщицей в организации, и при увольнении ее работодатель не доплатил 38 204 рубля 82 копейки зарплаты за 2017 год.

В суде представитель ответчика пояснил, что истице выплатили причитающиеся ей деньги с учетом нормы отработанного времени и в апреле 2018 года на банковскую карту женщины были перечислены десять тысяч рублей.

Закройщица подтвердила свои объяснения об отработке ею норм выработки и рабочего времени в полном объеме расчетными листками, материалами проверки госинспекции охраны труда и предписанием, обязывающим доналичить и выплатить ей зарплату.

Суд засчитал перечисленные на карту деньги и взыскал с ответчика задолженность по заработной плате в размере 28 204 рубля 82 копейки, компенсации за задержку зарплаты и морального вреда.


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