Рязанца Бабича назначили послом России в Белоруссии

Владимир Путин назначил Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии. Указ опубликовали на официальном
Первым указом президент освободил Бабича от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, вторым — назначил его на должность посла в Белоруссии.
«Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.
Помимо этого, глава государства назначил Бабича спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
Справка
Михаил Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани. Окончил рязанское военное училище. В разные годы был первым заместителем главы администрации Ивановской области и главы представительства области в Москве, а также являлся председателем правительства Чечни. В 2011 году стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.