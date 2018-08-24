В мероприятиях, проходящих у отеля «Старый город», еженедельно принимают участие сотни рязанцев, отметили в пресс-службе «Северной компании». Один из крупнейших застройщиков Рязани возвел этот гостиничный комплекс в 2017 году и реконструировал прилегающую часть Лыбедского бульвара.
«Фасады отеля в европейском стиле по улицам Мюнстерской и Горького стали излюбленным фоном для фото гуляющих. На веранде вдоль Лыбедского бульвара появились реставрированные скульптуры с творческих конкурсов минувших лет, а на первом этаже открылись один за другим английский паб „Бристоль“, ресторан русской кухни „Старгород“, австрийское кафе „Вена“ и итальянская пиццерия „Неаполь“. Так образовалась новая зона прогулок и досуга — самая популярная в центре Рязани», — рассказали в пресс-службе.
Представители «Северной компании» напомнили, что здесь выступали лидер группы «Воскресение» Алексей Романов, известный оркестр волынщиков «Pipe band», проходила «Неделя джаза в Рязани», игры рязанского интеллектуального клуба «60 секунд», поэтические праздники в кафе «Вена».
Кульминацией событий этого лета стал форум древних городов, самыми посещаемыми площадками которого оказались «Старый город» и Лыбедский бульвар.
«В 2016—2017 годах „Северная компания“ проводила реконструкцию части Лыбедского бульвара. На создание аллей, лестниц, скамеек, площадок для праздников, кленовых аллей и искусственного водопада затратили более 60 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе.