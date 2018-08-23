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20:28, 23 августа 2018 88
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В Рязани загорелась фура. Видео

В Рязани загорелась фура. Видео

В Рязани загорелась фура. Ролик опубликовали в Instagram rzn_life.

Инцидент произошел вечером в четверг, 23 августа, на дорого недалеко от парка Морской славы.

На записи видно, как огонь вырывается из кабины грузовика.

Официальной информации пока нет.


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