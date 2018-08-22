Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:19, 22 августа 2018 2 746
 0    0

В Пронском районе в ДТП погибла беременная женщина, у которой осталось трое детей

В Пронском районе в ДТП погибла беременная женщина, у которой осталось трое детей

В Пронском районе в ДТП погибла беременная женщина, у которой осталось трое детей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла в среду, 22 августа, около восьми утра на трассе Рязань-Скопин недалеко от Абакумова Пронского района.

В сентябре женщина должна была родить четвертого ребенка. У нее остались две дочки — ученицы начальной школы и сын, который в сентябре пойдет в первый класс.

По словам очевидцев, легковушка задела мокрую обочину. За рулем был муж погибшей.

Отмечается, что машину раскрутило так, что водителя и пассажирку выбросило из салона на обочину.

Женщина скончалась в машине скорой. Мужчину в тяжелом состоянии медики доставили в больницу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:20, 22 августа 2018
С начала года в Рязанской области в ДТП пострадали 39 детей
12:19, 22 августа 2018
В Пронском районе в ДТП погибла беременная женщина, у которой осталось трое детей
11:46, 22 августа 2018
После гибели мотоциклиста рязанцам пояснили правила движения на обновленной площади Ленина 2
11:40, 22 августа 2018
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с 12-летней девочкой
11:24, 22 августа 2018
Ночью в Сасове сгорел автосервис
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 048
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 24 291
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 973
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 280
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 709
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум