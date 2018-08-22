В Пронском районе в ДТП погибла беременная женщина, у которой осталось трое детей. Об этом пишет ИД «
Авария произошла в среду, 22 августа, около восьми утра на трассе Рязань-Скопин недалеко от Абакумова Пронского района.
В сентябре женщина должна была родить четвертого ребенка. У нее остались две дочки — ученицы начальной школы и сын, который в сентябре пойдет в первый класс.
По словам очевидцев, легковушка задела мокрую обочину. За рулем был муж погибшей.
Отмечается, что машину раскрутило так, что водителя и пассажирку выбросило из салона на обочину.
Женщина скончалась в машине скорой. Мужчину в тяжелом состоянии медики доставили в больницу.