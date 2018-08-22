Под Рязанью столкнулись «Ауди» и «Гранта», есть пострадавшие

Вечером в среду, 22 августа, около Полян Рязанского района столкнулись Audi и Lada Granta. Об этом сообщила
ДТП произошло в 20:40. Есть пострадавшие.
На место происшествия выезжали один пожарный расчет, четыре человека личного состава государственной противопожарной службы, один спасательный автомобиль, четыре человека аварийно-спасательной службы Рязани.
«Пятерых увезли на реанимации. В „Гранте“ один остался лежать, больше не встанет. Летели с Солотчи с большой скоростью на красный», — написала очевидец в соцсети.
Информация о произошедшем уточняется.
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