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16:42, 21 августа 2018 1 927
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В субботу в Рязани перекроют площадь Ленина 1

В субботу в Рязани перекроют площадь Ленина

В субботу, 25 августа, в Рязани из-за концерта к 300-летию полиции перекроют площадь Ленина. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 6:00 до 22:30 закроют движение транспорта на участке улицы Горького от пересечения с площади Ленина.

С 15:00 до 22:30 нельзя будет проехать по:

  • площади Ленина;
  • улице Горького (от Право-Лыбедской улицы до Соборной улицы);
  • улице Краснорядской (от улицы Горького до улицы Маяковского);
  • улице Кольцова;
  • Соборной улице (улицы Ленина до площади Ленина).

Рязанцев также просят не парковаться с 22:00 до 22:30 на:

  • улице Краснорядской (от улицы Горького до улицы Маяковского);
  • улице Горького (от Право-Лыбедской улицы до Соборной улицы);
  • улице Кольцова;
  • Соборной улице (от улицы Ленина до площади Ленина).

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