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8:42, 21 августа 2018 340
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В Рязанской области собрали полтора миллиона тонн зерна 1

В Рязанской области собрали полтора миллиона тонн зерна

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области собрали полтора миллиона тонн зерна. Уборку завершили в Пителинском районе, более 95% площадей обмолотили в Александро-Невском, Сараевском, Сасовском, Скопинском и Старожиловском районах, сообщает сайт регионального правительства.

На 20 августа в области обмолотили 90,7% от общей площади зерновых (504 тысяч гектаров). Лучшим по урожайности оказался Александро-Невский район, где с каждого гектара аграрии получили по 39,4 центнера. Выше средней по области урожайность в Рязанском, Захаровском, Сараевском, Сапожковском и Милославском районах.

В лидерах по валовому сбору зерновых — Сараевский район: там намолотили 200,2 тысячи тонн зерна при урожайности 32,6 центнера на гектар.


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