В Рязанской области собрали полтора миллиона тонн зерна. Уборку завершили в Пителинском районе, более 95% площадей обмолотили в Александро-Невском, Сараевском, Сасовском, Скопинском и Старожиловском районах,
На 20 августа в области обмолотили 90,7% от общей площади зерновых (504 тысяч гектаров). Лучшим по урожайности оказался Александро-Невский район, где с каждого гектара аграрии получили по 39,4 центнера. Выше средней по области урожайность в Рязанском, Захаровском, Сараевском, Сапожковском и Милославском районах.
В лидерах по валовому сбору зерновых — Сараевский район: там намолотили 200,2 тысячи тонн зерна при урожайности 32,6 центнера на гектар.