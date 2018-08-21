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10:34, 21 августа 2018 163

Покупку квартиры в ипотеку больше откладывать нельзя — «Северная компания» 1

Покупку квартиры в ипотеку больше откладывать нельзя — «Северная компания»

Аналитики утверждают, что новые санкции США, введенные против банков и российского госдолга, заставят Центробанк поднять ключевую ставку. Это потянет вверх и ипотечные ставки, сообщает аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости».

В связи с этим покупку жилья в кредит лучше не откладывать, заявили в пресс-службе «Северной компании».

«Падение в начале августа курса рубля, стремительный рост доллара и евро, вероятное повышение ипотечных ставок, стимулирует рязанцев инвестировать в недвижимость. Сейчас недвижимость — это самый простой и надежный инструмент, с помощью которого можно спасти свои сбережения о обесценивания», — рассказал застройщик.

Как отметили в пресс-службе компании, дополнительно на рост цен могут повлиять поправки в 214-й Федеральный закон, по которым банки становятся единственным источником финансирования строительства и держателем счетов, на которых будут храниться деньги покупателей квартир до ввода жилья в эксплуатацию.

«Если Центральный Банк увеличит ключевую ставку, это повлечет к удорожанию стоимости всех кредитных ресурсов — и ипотеки, и кредитных линий для застройщиков, что приведет значительному росту цен. Лучшее время для покупки в кредит — сейчас», — подчеркнули в «Северной компании».

Рязанцы могут подать заявку на получение кредита в офисе застройщика, где работают сотрудники «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».

Офис «Северной компании» расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт в Instagram, телефон 707-000.


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