Некачественное масло в Рязанской области производили на заводе-призраке. Об этом сообщил
Сливочное масло «Крестьянское» (мдж 72,5%) признали фальсифицированным.
На его упаковке указан производитель — ООО «НОРТОН» — и адрес производства: Рязанская область, город Рыбное, улица Веселая, дом 2-а.
«Вышеуказанное предприятие производственную деятельность не осуществляет и отсутствует по заявленному адресу», — говорится в сообщении.
Покупателей попросили сообщать о фактах продажи масла «Крестьянского» в управление по адресу: улица Островского, 51-а.