Автобусы №7 снова будут ходить до Реткина

С 1 сентября в Реткино будут заезжать автобусы №7. Об этом сообщил
Автобусы будет заезжать в село в утренние (7:40) и послеобеденные (14:50) часы.
«Если будет зафиксирован низкий или неустойчивый пассажиропоток и доходы от обслуживания населенного пункта не покроют эксплуатационные затраты транспортных средств, заезд автобуса исключат», — рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Анастасия Зайцева.
Помимо этого, в случае увеличения пассажиропотока в «часы пик», увеличат вместимость автобусов №105 «Рязань-Искра» маршрута №150 «Рязань-Денежниково».
Как рассказала Зайцева, по результатам проверки, «существующее количество проходящих через село Реткино автобусов, а также интервал между их движением на данный период времени в полной мере удовлетворяет потребность пассажиров».
Решение оь увеличении вместимости транспорта, а также возврата автобуса №7 на маршрут приняли из-за обращений жителей села, которые обеспокоены тем, что с началом нового учебного года автобусы не смогут вместить всех пассажиров, в особенности школьников и студентов.
Напомним, в данный момент добраться из Рязани до Реткина можно на проходящих автобусах. Расписание опубликовано на