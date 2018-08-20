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12:18, 20 августа 2018 1 498
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Жители разных районов Рязани сообщили о громком хлопке

Жители разных районов Рязани сообщили о громком хлопке

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Жители разных районов Рязани сообщили в соцсетях о громком хлопке. Звук слышали в Московском районе, Приокском, Канищеве, Невостоеве, Песочне, Горроще.

Дискуссию по этому поводу устроили в группе «Новости Рязани «ВКонтакте». Горожане считают, что хлопок был похож на прошлогодний.

«Его по всему городу слышно было, от самолета как и в прошлом году» (орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — считает Дмитрий Леонидович.

Некоторые рязанцы начали иронизировать над многочисленными комментариями.

«Звонили родственники из Нижневартовска, спрашивали все ли у нас Рязани хорошо. Говорят услышать хлопок сильный», — написал Юрий Федотов.

Его поддержали еще несколько «шутников».

«Звонил дед с Челябинска говорит, что у вас там в Рязани случилось хлопки какие-то», — написал Андрей Кудинов.

«Мне бывшая жена из Владивостока позвонила… — присоединился Макс Герасимов. — Сегодня в 20:00 на Первом канале будет спецвыпуск ток-шоу с Малаховым «вся правда о хлопках в Рязани».

«Звонила подруга из Японии, что-то там верещала по поводу цунами, что их всех срочно эвакуируют… По телевизору у них постоянно показывают «Бар"с на Есенина и адский грохот…» — завершил «эстафету» Владимир Гусенок.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что им никакой информации по этому поводу не поступало.


© RZN.info

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