Жители разных районов Рязани сообщили о громком хлопке

Жители разных районов Рязани сообщили в соцсетях о громком хлопке. Звук слышали в Московском районе, Приокском, Канищеве, Невостоеве, Песочне, Горроще.
Дискуссию по этому поводу устроили в группе «Новости Рязани «ВКонтакте». Горожане считают, что хлопок был похож на
«Его по всему городу слышно было, от самолета как и в прошлом году» (орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — считает
Некоторые рязанцы начали иронизировать над многочисленными комментариями.
«Звонили родственники из Нижневартовска, спрашивали все ли у нас Рязани хорошо. Говорят услышать хлопок сильный», — написал
Его поддержали еще несколько «шутников».
«Звонил дед с Челябинска говорит, что у вас там в Рязани случилось хлопки какие-то», — написал
«Мне бывшая жена из Владивостока позвонила… — присоединился
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что им никакой информации по этому поводу не поступало.