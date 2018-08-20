В Чечне произошла серия нападений на полицейских. По предварительным данным, погиб один сотрудник полиции, сообщил Telegram-канал «SIL0VIKI».
В понедельник, 20 августа, в городе Шали двое неизвестных напали с ножами на двоих полицейских. Пострадавшие получили ранения, также пострадала женщина-прохожая. Одного пострадавшего ликвидировали, второго задержали.
В селе Мескер-Юрт при нападении на сотрудников ДПС неустановленный человек подорвал себя. Раненных нет.
В Грозном произошла стрельба, в результате которой убили одного полицейского. Также в Грозном автомобиль Mercedes на большой скорости сбил сотрудника МВД. Пострадавшего госпитализировали, двоих нападавших ликвидировали.