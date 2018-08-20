Черви в яйцах и рыбе. Гастрономичесие «недоновости» прошлой недели

Рязанцы регулярно рассказывают в соцсетях об испорченных продуктах, которые видят в магазинах. В течение недели мы собирали жалобы горожан. Вот, что у нас получилось.

«Антихитами» стали товары с червями. Так, подписчики группы «Народная Рязань» дважды находили в «Дикси» испорченные яйца.

«Это похоже на плохой фильм, вторую серию! Вчера мы в магазине „Дикси“ на улице Большой, дом 2а, снимали контейнер с яйцами и кишащими червями. Во второй коробке были яйца с личинками. Так вот, сегодня коробка с личинками все так же ждет на полке покупателей!!! Видимо, личинки — не достаточный повод, чтобы считать продукт испорченным! Где проверяющие органы? Или за этими магазинами никто не следит и можно нас травить, как хочется?» (орфография и пунктуация автора — прим. ред.) — возмущалась покупательница.

Паразиты были и в гипермаркете «Европа».

«Гипермаркет Европа кишит червями!!! В гипермаркете Европа на улице Новоселов 16.08.2018 был приобретен замороженный минтай в количестве 5 штук. После разморозки рыбы 17.08.2018 в брюшной полости рыбы были обнаружены черви похожие на солитера. Такой подарок ожидал в 3 из 5 рыб. Выкинули всю рыбу (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — писал Евгений Касаев в «Типичной Рязани».

Ну и «классика жанра»: в «Глобусе» обнаружили гнилую алычу. Испорченные ягоды продавали с 68-процентной скидкой.