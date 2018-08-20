Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:05, 20 августа 2018 271
 0    0

Черви в яйцах и рыбе. Гастрономичесие «недоновости» прошлой недели

Черви в яйцах и рыбе. Гастрономичесие «недоновости» прошлой недели

Рязанцы регулярно рассказывают в соцсетях об испорченных продуктах, которые видят в магазинах. В течение недели мы собирали жалобы горожан. Вот, что у нас получилось.

«Антихитами» стали товары с червями. Так, подписчики группы «Народная Рязань» дважды находили в «Дикси» испорченные яйца.

«Это похоже на плохой фильм, вторую серию! Вчера мы в магазине „Дикси“ на улице Большой, дом 2а, снимали контейнер с яйцами и кишащими червями. Во второй коробке были яйца с личинками. Так вот, сегодня коробка с личинками все так же ждет на полке покупателей!!! Видимо, личинки — не достаточный повод, чтобы считать продукт испорченным! Где проверяющие органы? Или за этими магазинами никто не следит и можно нас травить, как хочется?» (орфография и пунктуация автора — прим. ред.) — возмущалась покупательница.

Паразиты были и в гипермаркете «Европа».

«Гипермаркет Европа кишит червями!!! В гипермаркете Европа на улице Новоселов 16.08.2018 был приобретен замороженный минтай в количестве 5 штук. После разморозки рыбы 17.08.2018 в брюшной полости рыбы были обнаружены черви похожие на солитера. Такой подарок ожидал в 3 из 5 рыб. Выкинули всю рыбу (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — писал Евгений Касаев в «Типичной Рязани».

Ну и «классика жанра»: в «Глобусе» обнаружили гнилую алычу. Испорченные ягоды продавали с 68-процентной скидкой.

К слову, на минувшей неделе во время форума древних городов шеф-повара из разных стран кормили рязанцев перепелкой, лагманом и другими деликатесами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:05, 20 августа 2018
Черви в яйцах и рыбе. Гастрономичесие «недоновости» прошлой недели
10:42, 20 августа 2018
Рядом с Кремлевским валом в Рязани снесут дома
9:57, 20 августа 2018
Операторы назвали даты отмены роуминга в России 1
8:20, 20 августа 2018
Закрытие форума древних городов и «Железка-2018». Обзор новостей за выходные, 18-19 августа
20:22, 19 августа 2018
Ради канализации в Рязани разрушили старинное кладбище — археологи
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
19 часов назад
Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 345
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:54, 9 августа 2018 21 720
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 20 594
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 132
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
21:59, 18 августа 2018 18 925
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 2
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум