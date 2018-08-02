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18:23, 2 августа 2018 243
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На улице Пушкина на неделю закроют движение

На улице Пушкина на неделю закроют движение

На улице Пушкина на неделю закроют движение. Из-за капремонта теплотрассы проехать будет нельзя с 08:00 3 августа до 24:00 9 августа, сообщил сайт администрации Рязани.

Места работ огородят. Рядом установят дорожные знаки.

Напомним, из ремонта почти на две недели перекроют еще одну улицу Горрощи.


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