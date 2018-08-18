В субботу, 18 августа, в Москве простились с Эдуардом Успенским. Его похоронили на Троекуровском кладбище, передает
На церемонию в Центральный дом литераторов пришли ведущий Леонид Якубович, режиссер Марк Розовский, писатели Александр Курляндский, Андрей Усачев, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев и другие. ъ
Успенский умер на 81-ом году жизни. Создатель «Каникул в Простоквашино», «Крокодила Гены и его друзей» и других произведений, на которых выросли поколения советских и российских детей, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.