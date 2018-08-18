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16:24, 18 августа 2018 295
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В Москве простились с Эдуардом Успенским

В Москве простились с Эдуардом Успенским

В субботу, 18 августа, в Москве простились с Эдуардом Успенским. Его похоронили на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

На церемонию в Центральный дом литераторов пришли ведущий Леонид Якубович, режиссер Марк Розовский, писатели Александр Курляндский, Андрей Усачев, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев и другие. ъ

Успенский умер на 81-ом году жизни. Создатель «Каникул в Простоквашино», «Крокодила Гены и его друзей» и других произведений, на которых выросли поколения советских и российских детей, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.


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