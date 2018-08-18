В Лесопарке провели забег к открытию центра уличного спорта «Под мостом»

В субботу, 18 августа, в Лесопарке провели забег к
Дети до 14 лет бежали по 500 метров, до 18 лет — километр, взрослые — пять километров в нескольких возрастных категориях.
Напомним, в новом спорткомплексе «Под мостом» провели
«Под мостом» есть площадки для занятий баскетболом, стритболом, мини-футболом, единоборствами, боксом, дартсом, настольным теннисом и другими видами спорта. Баскетбольные корты оборудовали профессиональными стойками, прорезиненным покрытием, в отдельной зоне установили тренажеры для занятий воркаутом.