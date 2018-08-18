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12:42, 18 августа 2018 68
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Рязанский Лесопарк украсят декоративной подсветкой

Рязанский Лесопарк украсят декоративной подсветкой

Рязанский Лесопарк украсят декоративной подсветкой. Тендер на ремонтные работы опубликовали на сайте госзакупок.

В парке установят светодиодные перетяжки между столбами наружного освещения.

Стоимость работ оценили в 663 244 рубля.


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