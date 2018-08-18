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12:15, 18 августа 2018 178
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Рязанские волонтеры подключились к проекту по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест»

Рязанские волонтеры подключились к проекту по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанские волонтеры подключились к проекту по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест». В пятницу, 17 августа, они приступили к обновлению первого объекта — деревянного дома на улице Новослободской.

Идейный вдохновитель проекта, зампред Самарского отделения ВООПИиК Андрей Кочетков рассказал, что инициатива родилась в 2015 году в Самаре.

«Она возникла от безысходности, потому что очень много повсюду говорилось о ценности исторической среды и практически ничего не происходило в реальности. Пока государство восстанавливало два дома, еще три в этот момент разрушались», — отметил Кочетков.

В рамках проекта волонтеры на средства спонсоров восстанавливают постройки прошлых веков. С 2015 года к «Том Сойер Фест» подключились более тысячи волонтеров из 27 российских городов.

В 2018 году проект впервые удалось реализовать в Рязани. Его координатором выступила замдиректора по развитию рязанского музея истории молодежного движения Татьяна Павлова. Она рассказала, что поиск объектов для восстановления в Рязани начался в марте 2017 года.

«Один из принципов проекта — выбирайте дома, где жители настроены лояльно к изменениям, связанным с домом, и могут соучаствовать», — отметила Павлова.

Дом на Новослободской волонтеры очистили от краски, загрунтовали и начали красить.

«В процессе выполнения работ мы консультируемся с прорабами, художниками, архитекторами и реставраторами, всегда спрашиваем у профессионалов как сделать так, чтобы дом был в надлежащем виде долгие годы, — подчеркнула координатор. — При этом волонтером может стать любой человек. Очень надеемся, что к нам примкнут семьями, потому что это возможность папам показать сыновьям элементарные навыки работы с инструментами, мамы могут напоить всех чаем».

В 2018 году волонтеры также намерены восстановить забор рядом с музеем истории молодежного движения. Все желающие присоединиться к проекту или оказать ему материальную помощь могут связаться с координатором в официальной группе Вконтакте или прийти к дому по адресу: улица Новослободская, дом №18, где, начиная с 16:00, ежедневно идет его восстановление.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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