Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль. Он приехал на ее свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером в субботу, 18 августа, передает РИА «
Путин подарил невесте букет и написал пожелание на машине молодоженов. Перед отъездом он попрощался с гостями на немецком языке. На празднике президент пробыл час.
Кнайсль пригласила российского президента на свою свадьбу, когда он был в Австрии в июне. За это главу МИД раскритиковали, ей даже предложили подать в отставку. В ведомстве же визит Путина назвали частным, а саму свадьбу— приватной.
Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.
Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.