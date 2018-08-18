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19:02, 18 августа 2018 493
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Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль. Он приехал на ее свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером в субботу, 18 августа, передает РИА «Новости».

Путин подарил невесте букет и написал пожелание на машине молодоженов. Перед отъездом он попрощался с гостями на немецком языке. На празднике президент пробыл час.

Кнайсль пригласила российского президента на свою свадьбу, когда он был в Австрии в июне. За это главу МИД раскритиковали, ей даже предложили подать в отставку. В ведомстве же визит Путина назвали частным, а саму свадьбу— приватной.


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