«Зеленый сад» разыграл среди рязанцев квартиру с ремонтом

В среду, 15 августа, состоялся торжественный розыгрыш квартиры от СПК «Зеленый Сад». Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Среди рязанцев разыграли квартиру с ремонтом «под ключ» и пять подарочных сертификатов на годовое обслуживание в УЖК «Зеленый сад».
В розыгрыше поучаствовали 230 человек: те, кто купил квартиру или апартаменты с 1 мая по 10 августа 2018 года.
Победительницей розыгрыша в этот день стала Надежда Цыганкова, которая купила квартиру ЖК «Евросити» по программе trade-in. Подарочный сертификат на новую квартиру в строящемся ЖК «Еврокласс» ей вручила замглавы гендиректора по коммерческим вопросам СПК «Зеленый сад» Лиана Гокчян.
Отмечается, что жилой комплекс оснащен умными лифтами, адаптируемым освещением, видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на компьютеры и мобильные устройства жителей. Все квартиры уже в базовой комплектации оборудуются пожарной и охранной сигнализациями, а также системой удаленного контроля за электрооборудованием. Дома комплекса «Еврокласс» будут иметь комплектацию «Антитеррор.Limited Edition».
Подробности можно узнать по телефону: 77-77-77, или заказать обратный звонок на