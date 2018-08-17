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16:02, 17 августа 2018 542

«Зеленый сад» разыграл среди рязанцев квартиру с ремонтом

«Зеленый сад» разыграл среди рязанцев квартиру с ремонтом

В среду, 15 августа, состоялся торжественный розыгрыш квартиры от СПК «Зеленый Сад». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Среди рязанцев разыграли квартиру с ремонтом «под ключ» и пять подарочных сертификатов на годовое обслуживание в УЖК «Зеленый сад».

В розыгрыше поучаствовали 230 человек: те, кто купил квартиру или апартаменты с 1 мая по 10 августа 2018 года.

Победительницей розыгрыша в этот день стала Надежда Цыганкова, которая купила квартиру ЖК «Евросити» по программе trade-in. Подарочный сертификат на новую квартиру в строящемся ЖК «Еврокласс» ей вручила замглавы гендиректора по коммерческим вопросам СПК «Зеленый сад» Лиана Гокчян.

Отмечается, что жилой комплекс оснащен умными лифтами, адаптируемым освещением, видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на компьютеры и мобильные устройства жителей. Все квартиры уже в базовой комплектации оборудуются пожарной и охранной сигнализациями, а также системой удаленного контроля за электрооборудованием. Дома комплекса «Еврокласс» будут иметь комплектацию «Антитеррор.Limited Edition».

Подробности можно узнать по телефону: 77-77-77, или заказать обратный звонок на сайте компании.


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