Рязанская область для строительства индустриального парка собирается привлечь инвестора из Люксембурга. Об этом на брифинге в пятницу, 17 августа, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
«На следующей неделе состоится встреча с Люксембургской компанией, которая занимается в Европе настройкой грамотного управления такими парками и их строительством. Надеюсь, что они станут инвесторами и управляющей компанией для нашего первого индустриального парка. Он будет расположен на выезде из Рязани, его площадь составит 500 гектаров», — отметил Губернатор.
Любимов также рассказал о еще двух индустриальных парках: в Пронском и Александро-Невском районах. К преимуществам первого глава региона отнес дешевую электроэнергию и значительные трудовые ресурсы. Во второй власти планируют привлечь производства, связанные с переработкой сельхозпродукции.