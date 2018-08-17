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16:36, 17 августа 2018 121
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Рязанская область для строительства индустриального парка собирается привлечь инвестора из Люксембурга

Рязанская область для строительства индустриального парка собирается привлечь инвестора из Люксембурга

Рязанская область для строительства индустриального парка собирается привлечь инвестора из Люксембурга. Об этом на брифинге в пятницу, 17 августа, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«На следующей неделе состоится встреча с Люксембургской компанией, которая занимается в Европе настройкой грамотного управления такими парками и их строительством. Надеюсь, что они станут инвесторами и управляющей компанией для нашего первого индустриального парка. Он будет расположен на выезде из Рязани, его площадь составит 500 гектаров», — отметил Губернатор.

Любимов также рассказал о еще двух индустриальных парках: в Пронском и Александро-Невском районах. К преимуществам первого глава региона отнес дешевую электроэнергию и значительные трудовые ресурсы. Во второй власти планируют привлечь производства, связанные с переработкой сельхозпродукции.


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