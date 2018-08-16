Сборная России по футболу поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на
Теперь российская команда делит 49-ю строчку со сборной Нигерии. Возглавили рейтинг французы, чемпионы мира поднялись с седьмой строчки на первую. На втором месте Бельгия, а замыкают тройку бразильцы.
Сборная Хорватии, которой россияне уступили в четвертьфинале мундиаля поднялась сразу на 16 позиций и заняла четвертое место. Испанцы, обыгранные подопечными Черчесова в 1/8, заняли девятую строчку.
Отметим, что сборная Германии, победитель ЧМ-2014, со второго места в рейтинге опустилась на 15-е.
Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная России впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал турнира.