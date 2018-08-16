Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:57, 16 августа 2018 177
 0    0

Сборная России по футболу поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте Международной федерации футбола.

Теперь российская команда делит 49-ю строчку со сборной Нигерии. Возглавили рейтинг французы, чемпионы мира поднялись с седьмой строчки на первую. На втором месте Бельгия, а замыкают тройку бразильцы.

Сборная Хорватии, которой россияне уступили в четвертьфинале мундиаля поднялась сразу на 16 позиций и заняла четвертое место. Испанцы, обыгранные подопечными Черчесова в 1/8, заняли девятую строчку.

Отметим, что сборная Германии, победитель ЧМ-2014, со второго места в рейтинге опустилась на 15-е.

Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная России впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал турнира.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:57, 16 августа 2018
Сборная России по футболу поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА
16:18, 14 августа 2018
Определились соперники БК «Рязань» в Кубке России
14:12, 14 августа 2018
В Рязани прошли командные соревнования по бильярдному спорту
11:50, 14 августа 2018
Заявки на спортивный фестиваль «Железка» перестанут принимать через два дня
11:08, 14 августа 2018
ФК «Рязань ВДВ» сыграет в Лиге Чемпионов на стадионе ЦСК
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 67 996
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 29 151
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 27 885
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 183
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 321
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум