Бэнкси узнал о своей выставке в Москве из переписки в Facebook. Организаторы признали, что работали неофициально, передает «
Британский граффитист опубликовал в своем
Художник отметил, что он «не имеет никакого отношения» к презентации его работ в Москве.
«Ты понимаешь же, что я не имею к этому никакого отношения? Я не беру с людей деньги за то, чтобы они смотрели мои работы. Не уверен, что я тот, кто будет жаловаться, что люди выставляют его работы без разрешения», — сказал Бэнкси.
В комментариях организаторы выставки отметили, что работы художника выставили неофициально, но без нарушения закона.
Выставка Бэнкси проходит в ЦДХ со 2 июня по 2 сентября. Там выставлены около ста работ художника, входные билеты стоят от 550 рублей.
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