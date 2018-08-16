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9:37, 16 августа 2018 238
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Бэнкси узнал о своей выставке в Москве из переписки в Facebook

Бэнкси узнал о своей выставке в Москве из переписки в Facebook

Бэнкси узнал о своей выставке в Москве из переписки в Facebook. Организаторы признали, что работали неофициально, передает «Tjournal».

Британский граффитист опубликовал в своем Instagram переписку, где подписчик рассказал ему о выставке, которая проходит в Центральном дом художника с начала лета.

Художник отметил, что он «не имеет никакого отношения» к презентации его работ в Москве.

«Ты понимаешь же, что я не имею к этому никакого отношения? Я не беру с людей деньги за то, чтобы они смотрели мои работы. Не уверен, что я тот, кто будет жаловаться, что люди выставляют его работы без разрешения», — сказал Бэнкси.

В комментариях организаторы выставки отметили, что работы художника выставили неофициально, но без нарушения закона.

Выставка Бэнкси проходит в ЦДХ со 2 июня по 2 сентября. Там выставлены около ста работ художника, входные билеты стоят от 550 рублей.

Фото Instagram banksyrussia


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