Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:23, 15 августа 2018 962
 0    0

Стала известна дата открытия супермаркета в ТЦ «Атрон»

Стала известна дата открытия супермаркета в ТЦ «Атрон»

Стала известна дата открытия супермаркета в ТЦ «Атрон». Соответствующие баннеры появились на торговом центре.

«Перекресток» откроется в пятницу, 24 августа, в 12:00.

Напомним, супермаркет на первом этаже торгового центра закрылся 1 июня. Работники обещали, что «перепланировка торговой площади займет не более двух месяцев».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:11, 15 августа 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в Подмосковье подростка
18:56, 15 августа 2018
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с пешеходом на Южной окружной
18:42, 15 августа 2018
Жителя Захаровского района оштрафовали за размещение экстремистских аудиозаписей в соцсети
18:23, 15 августа 2018
Стала известна дата открытия супермаркета в ТЦ «Атрон»
17:58, 15 августа 2018
В Рязани три преступные группы незаконно ставили мигрантов на учет — источник
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 67 868
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 968
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 27 232
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 140
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 218
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум