В Рязани на форуме древних городов Россия и Турция заключили соглашения о сотрудничестве в области архитектуры. Встреча делегаций из двух стран прошла во вторник, 14 августа, на Международной
Между собой соглашения подписали Союз архитекторов России, Союз палаты турецких инженеров и архитекторов и Российско-турецкая ассоциация проектного развития.
На пленарном заседании, прошедшем 14 августа в рамках Международной конференции, президент правления Анкарского филиала Палаты архитекторов Тезджан Каракуш Джандан отметила, что у Турции и России есть общее культурное наследие и страны должны обменяться опытом в сфере его защиты. «Надо провести инвентаризацию всего того, что у нас есть. Мы должны отдавать себе отчет в том, что есть в России турецкого, в Турции — российского», — подчеркнула она.
Отметим, что 2019 год объявлен «перекрестным» годом культуры и туризма между Россией и Турцией. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в марте 2017 года.
Напомним, на Международном форуме древних городов правительство Рязанской области