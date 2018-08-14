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15:34, 14 августа 2018 231
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В Рязани на форуме древних городов Россия и Турция заключили соглашения о сотрудничестве в области архитектуры

В Рязани на форуме древних городов Россия и Турция заключили соглашения о сотрудничестве в области архитектуры

В Рязани на форуме древних городов Россия и Турция заключили соглашения о сотрудничестве в области архитектуры. Встреча делегаций из двух стран прошла во вторник, 14 августа, на Международной конференции «Историко-культурное наследие — гарант устойчивого развития древних городов».

Между собой соглашения подписали Союз архитекторов России, Союз палаты турецких инженеров и архитекторов и Российско-турецкая ассоциация проектного развития.

На пленарном заседании, прошедшем 14 августа в рамках Международной конференции, президент правления Анкарского филиала Палаты архитекторов Тезджан Каракуш Джандан отметила, что у Турции и России есть общее культурное наследие и страны должны обменяться опытом в сфере его защиты. «Надо провести инвентаризацию всего того, что у нас есть. Мы должны отдавать себе отчет в том, что есть в России турецкого, в Турции — российского», — подчеркнула она.

Отметим, что 2019 год объявлен «перекрестным» годом культуры и туризма между Россией и Турцией. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в марте 2017 года.

Напомним, на Международном форуме древних городов правительство Рязанской области подписало два соглашения в области архитектуры и строительства.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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