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19:33, 14 августа 2018 665
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Любимов выразил соболезнования жителям Генуи, где из-за обрушения моста погибли десятки человек

Любимов выразил соболезнования жителям Генуи, где из-за обрушения моста погибли десятки человек

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования жителям итальянской Генуи, где из-за обрушения моста погибли десятки человек.

Глава региона направил телеграммы мэру города Марко Буччи и губернатору области Лигурия Джованни Тотти. RZN.info приводит текст обращения полностью:

«С большим прискорбием воспринял сообщение о случившейся в Генуе трагедии, в результате которой погибли и пострадали люди, в том числе дети.

Рязанцы скорбят вместе с жителями нашего города-партнера, с которым Рязанскую область связывают давние и крепкие отношения во многих сферах жизни, память о национальном герое Италии, Герое Советского Союза Федоре Полетаеве.

От имени жителей региона, Правительства Рязанской области, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям погибших».

Напомним, часть автомобильного моста в Генуе обрушилась днем во вторник, 14 августа. По последним данным, трагедия унесла жизни 35 человек. По предварительной версии, потоки воды от сильного дождя могли подмыть опору моста.

Генуя является городом-партнером Рязани.


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