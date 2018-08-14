Любимов выразил соболезнования жителям Генуи, где из-за обрушения моста погибли десятки человек

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования жителям итальянской Генуи, где из-за обрушения моста
Глава региона направил телеграммы мэру города Марко Буччи и губернатору области Лигурия Джованни Тотти. RZN.info приводит текст обращения полностью:
«С большим прискорбием воспринял сообщение о случившейся в Генуе трагедии, в результате которой погибли и пострадали люди, в том числе дети.
Рязанцы скорбят вместе с жителями нашего города-партнера, с которым Рязанскую область связывают давние и крепкие отношения во многих сферах жизни, память о национальном герое Италии, Герое Советского Союза Федоре Полетаеве.
От имени жителей региона, Правительства Рязанской области, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям погибших».
Напомним, часть автомобильного моста в Генуе обрушилась днем во вторник, 14 августа. По последним данным, трагедия унесла жизни 35 человек. По предварительной версии, потоки воды от сильного дождя могли подмыть опору моста.
Генуя является городом-партнером Рязани.