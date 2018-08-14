Двух зубриц из Окского заповедника доставили в Северную Осетию

Двух зубриц из Окского
Сотрудники заповедника должны оправить в Северную Осетию еще двух зубров во второй декаде сентября: в августе их не смогли отловить в питомнике.
Зубров везли около 1 900 километров. Днем во время жары машины не останавливали без особой необходимости, а животных поили как можно чаще. На последних двадцати километрах из-за размытой глинистой дороги клетки пришлось перегрузить на местные лесовозы.
В Турмонском заказнике животных выпустили в карантинный вольер площадью пять гектаров на Большой Турмонской поляне. Там есть подкормочная площадка, естественный водопой и достаточное количество травы и кустарников. В течение месяца за зубрами будут наблюдать.
Зоологический заказник «Турмонский» создали на территории 12 600 гектаров в Дигорском районе в 1967 году. В нем водятся благородный олень, серна, косуля, кабан и медведь.
«По оценкам специалистов, в Ардонско-Урухском междуречье заказника может обитать до 280 зубров без ущерба для биоценозов, предельно — до 450 животных (при плотности 8 голов/1000 га). Условия обитания и в частности кормовая база обеспечат существование вольноживущей группировки зубров без подкормки даже в зимний период», — отметили в заповеднике.
Фото и видео Сергея Дзгоева