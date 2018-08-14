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9:05, 14 августа 2018 40
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Двух зубриц из Окского заповедника доставили в Северную Осетию

Двух зубриц из Окского заповедника доставили в Северную Осетию

Двух зубриц из Окского заповедника доставили в Северную Осетию 9 августа. Первых животных (двух самцов и четырех самок) привезли 2 августа.

Сотрудники заповедника должны оправить в Северную Осетию еще двух зубров во второй декаде сентября: в августе их не смогли отловить в питомнике.

Зубров везли около 1 900 километров. Днем во время жары машины не останавливали без особой необходимости, а животных поили как можно чаще. На последних двадцати километрах из-за размытой глинистой дороги клетки пришлось перегрузить на местные лесовозы.

В Турмонском заказнике животных выпустили в карантинный вольер площадью пять гектаров на Большой Турмонской поляне. Там есть подкормочная площадка, естественный водопой и достаточное количество травы и кустарников. В течение месяца за зубрами будут наблюдать.

Зоологический заказник «Турмонский» создали на территории 12 600 гектаров в Дигорском районе в 1967 году. В нем водятся благородный олень, серна, косуля, кабан и медведь.

«По оценкам специалистов, в Ардонско-Урухском междуречье заказника может обитать до 280 зубров без ущерба для биоценозов, предельно — до 450 животных (при плотности 8 голов/1000 га). Условия обитания и в частности кормовая база обеспечат существование вольноживущей группировки зубров без подкормки даже в зимний период», — отметили в заповеднике.

Фото и видео Сергея Дзгоева


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