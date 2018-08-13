«ВКонтакте» объявила о «самой важной реформе приватности» после задержаний за репосты. Соцсеть ограничит доступ к материалам пользователей, передает РИА «
Операционный директор соцсети Андрей Рогозов заявил, что «ВКонтакте» как «крупнейшая коммуникационная платформа» обязана выполнять законы и содействовать поиску преступников, но «решительно против необоснованных преследований».
«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — уточнил он.
По словам Рогозина, в течение месяца разработчики добавят новую функцию, которая позволит пользователю закрыть профиль от всех, кроме друзей. В течение двух недель в соцсети уберут отображение списка людей, репостящих записи. Его будут видеть только авторы.
В прошлом году все альбомы с сохраненными фотографиями пользователей перевели в приватный режим по умолчанию.