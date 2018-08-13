В Рязани запустили в небо белые шары в честь грудного вскармливания. Этой акцией завершили круглый стол в Областном клиническом перинатальном центре,
Встречу провели в рамках Международной недели грудного вскармливания. Среди ее участников были главврачи родовспомогательных учреждений и детских поликлиник города, представители Фонда президентских грантов и Российского детского фонда, а также консультанты по грудному вскармливанию и волонтеры.
«В силу давней традиции участвующие запустили в небо белые воздушные шары, символизирующие ценность, созданную природой — мамино молоко», — отметили в минздраве.