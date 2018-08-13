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18:26, 13 августа 2018 93
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В Рязани запустили в небо белые шары в честь грудного вскармливания

В Рязани запустили в небо белые шары в честь грудного вскармливания

Фото: Pixabay.com

В Рязани запустили в небо белые шары в честь грудного вскармливания. Этой акцией завершили круглый стол в Областном клиническом перинатальном центре, сообщил сайт регионального минздрава.

Встречу провели в рамках Международной недели грудного вскармливания. Среди ее участников были главврачи родовспомогательных учреждений и детских поликлиник города, представители Фонда президентских грантов и Российского детского фонда, а также консультанты по грудному вскармливанию и волонтеры.

«В силу давней традиции участвующие запустили в небо белые воздушные шары, символизирующие ценность, созданную природой — мамино молоко», — отметили в минздраве.


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