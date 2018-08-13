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13:38, 13 августа 2018 796

Президента «Автоимпорта» наградили за вклад в развитие массового спорта

Президента «Автоимпорта» наградили за вклад в развитие массового спорта

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Президента ГК «Автоимпорт» Олега Смирнова наградили почетной грамотой за вклад в развитие массового спорта. Торжественная церемония прошла в пятницу, 10 августа, в городской администрации. Грамоту и памятный подарок ему вручил заместитель главы администрации Сергей Савин.

Олег Смирнов имеет два образования, по первому — учитель физкультуры. В 1989—1991 годах он работал в рязанской средней школе №31. «Именно спорт помог достичь мне тех высоких результатов в жизни, которые я сейчас имею», — прокомментировал президент группы компаний.

Смирнов добавил, что со сменой рода деятельности привил любовь к спорту и здоровому образу жизни своим коллегам и сотрудникам «Автоимпорта». «В компании мы приобщаем сотрудников к здоровому образу жизни, проводим спартакиаду по более чем 14 видам спорта, участвуем в городских и областных соревнованиях», — рассказал он. В числе последних спортивных достижений ГК «Автоимпорт» победа на XVII спартакиаде трудящихся Рязанской области в июне 2018 года. Спортсмены компании стали абсолютным лидером по количеству призовых мест. Эти достижения так же отметили на празднике «Рязань — город спортивный» на Почтовой, где наградили семерых сотрудников ГК «Автоимпорт»: Олега Ховраха, Максима Максимкина, Игоря Власова, Марию Кондрашову, Анну Майорову, Оксану Рубцову, Евгения Калугина.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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