На форуме древних городов Рязань подпишет соглашения о сотрудничестве

На Международном форуме древних городов Рязань подпишет соглашения о сотрудничестве с Российской академией архитектуры и строительных наук, Союзом архитекторов России и Союзом палат турецких инженеров и архитекторов. Об этом рассказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов на брифинге в понедельник, 13 августа.
На встрече с журналистами он подвел итоги первого дня работы форума и анонсировал будущие мероприятия.
Во вторник, 14 августа, в Рязани пройдет Международная конференция «Историко-культурное наследие — гарант устойчивого развития древних городов». В ней поучаствуют президент Союза архитекторов России Николай Шумаков и президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин. На конференции также выступят научный сотрудник отдела средневековой археологии РАН Игорь Стрекалов, профессор кафедры истории РГУ имени Есенина Леонид Чекурин.
Лекции организуют в Рязанском областном театре кукол с 10 до 18 часов.
Попов уточнил, что в среду, 15 августа, пройдет торжественное открытие форума с участием всех иностранных и российских делегаций. «На сегодняшний момент у нас 45 городов-участников, из которых 22 иностранных города. Количество гостей растет, — добавил он. — Приедут высокопоставленные представители посольств Узбекистана, Испании и Китая».
Церемония открытия пройдет в Рязанском кремле в 20.30.