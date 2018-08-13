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19:07, 13 августа 2018 129
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На форуме древних городов Рязань подпишет соглашения о сотрудничестве

На форуме древних городов Рязань подпишет соглашения о сотрудничестве

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

На Международном форуме древних городов Рязань подпишет соглашения о сотрудничестве с Российской академией архитектуры и строительных наук, Союзом архитекторов России и Союзом палат турецких инженеров и архитекторов. Об этом рассказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов на брифинге в понедельник, 13 августа.

На встрече с журналистами он подвел итоги первого дня работы форума и анонсировал будущие мероприятия.

Во вторник, 14 августа, в Рязани пройдет Международная конференция «Историко-культурное наследие — гарант устойчивого развития древних городов». В ней поучаствуют президент Союза архитекторов России Николай Шумаков и президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин. На конференции также выступят научный сотрудник отдела средневековой археологии РАН Игорь Стрекалов, профессор кафедры истории РГУ имени Есенина Леонид Чекурин.

Лекции организуют в Рязанском областном театре кукол с 10 до 18 часов.

Попов уточнил, что в среду, 15 августа, пройдет торжественное открытие форума с участием всех иностранных и российских делегаций. «На сегодняшний момент у нас 45 городов-участников, из которых 22 иностранных города. Количество гостей растет, — добавил он. — Приедут высокопоставленные представители посольств Узбекистана, Испании и Китая».

Церемония открытия пройдет в Рязанском кремле в 20.30.


© RZN.info

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