В Канищеве провалился асфальт

На улице Бирюзова провалился асфальт. Яма образовалась у дома №29.
Этим летом дыры в асфальте появлялись и в центре города — на улице
Фото
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Бирюзова провалился асфальт. Яма образовалась у дома №29.
Этим летом дыры в асфальте появлялись и в центре города — на улице
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЕлатомскому детскому дому-интернату подарили «ГАЗель»
|
cледующая новость →В Италии медсестра завещала своей больнице 600 тысяч евро
С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.