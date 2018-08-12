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19:24, 12 августа 2018 374
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В Канищеве провалился асфальт

В Канищеве провалился асфальт

На улице Бирюзова провалился асфальт. Яма образовалась у дома №29.

Этим летом дыры в асфальте появлялись и в центре города — на улице Подгорной, на перекрестке улиц Введенской и Радищева, на улицах Свободы, Щедрина и Пожалостина. Горожане также жаловались на провалившийся асфальт на улице Вокзальной, пересечении улиц Островского и Гоголя.

Фото Людмилы Снимщиковой


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