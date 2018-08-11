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13:55, 11 августа 2018 260
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В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото

В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Итоги соревнований подвели в субботу, 11 августа.

Лучших поздравили губернатор Николай Любимов и командующий ВВС Андрей Юдин, которые вручили медали и ценные призы. Губернатор от имени рязанцев поблагодарил пилотов «за праздник, который они подарили».

«В течении конкурса над небом развивалось незабываемое зрелище. Рязанцы с гордостью и восторгом следили за лучшими экипажами четырех стран. Все вы продемонстрировали мощь современной техники, высокую боевую выучку и профессионализм. Уверен, что ваш пример вдохновил нашу молодежь», — заявил Любимов.

Россия в пятый раз выиграла кубок международных игр, победив в четырех номинациях: истребительной, штурмовой, дальней авиации и армейской на транспортно-боевых вертолетах. Казахстан стал лучшим в армейской авиации на боевых вертолетах. Китайские летчики выиграли в бомбардировочной и военно-транспортной авиации.

Специальный приз губернатора получил старший инспектор-летчик Денис Землянушкин.

Андрей Юдин отметил повысившуюся конкуренцию в играх. «Если раньше Россия имела безоговорочное преимущество в конкурсе, то сейчас остальные страны подтянулись», — отметил он. Командующий ВВС рассказал, что у летчиков-победителей будет возможность получить новое звание и поступить в академию.

Губернатор в беседе с журналистами отметил, что соревнования в Рязани прошли на высоком уровне. «Мы хотим проводить соревнования и в будущем году, и я буду просить об этом главнокомандующего. Для Рязани это большая честь, а для горожан — большой праздник», — заключил политик. После церемонии награждения для зрителей провели праздничный концерт и позволили им сфотографироваться с военными вертолетами и самолетами.

Завершился международный «Авиадартс-2018» показательными выступлениями пилотажных групп «Беркуты», «Стрижи», «Соколы России» и «Витязи».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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