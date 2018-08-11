В Гидрометцентре рассказали о погоде в конце лета и начале осени

И.о. главы Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал о погоде в Московском регионе в конце лета и начале осени. Интервью с синоптиком опубликовал «
По словам Киктева, на следующей неделе на европейской территории страны ожидается похолодание, которое будет недолгим. Он сообщил, что в середине грядущей недели и в последующие дни тепло вернется.
«По долгосрочному прогнозу в центральном регионе август предполагался по температуре выше климатической нормы», -сказал Киктев.
Синоптик отметил, что в этом году бабье лето может прийти в сентябре и октябре.
По предварительным оценкам, в первый месяц осени холода не ожидается.