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21:32, 11 августа 2018 119
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в конце лета и начале осени

В Гидрометцентре рассказали о погоде в конце лета и начале осени

И.о. главы Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал о погоде в Московском регионе в конце лета и начале осени. Интервью с синоптиком опубликовал «Интерфакс».

По словам Киктева, на следующей неделе на европейской территории страны ожидается похолодание, которое будет недолгим. Он сообщил, что в середине грядущей недели и в последующие дни тепло вернется.

«По долгосрочному прогнозу в центральном регионе август предполагался по температуре выше климатической нормы», -сказал Киктев.

Синоптик отметил, что в этом году бабье лето может прийти в сентябре и октябре.

По предварительным оценкам, в первый месяц осени холода не ожидается.


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