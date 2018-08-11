Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:48, 11 августа 2018 1 045
 0    0

МЧС предупредило рязанцев о жаре в выходные

МЧС предупредило рязанцев о жаре в выходные

Фото: Pixabay.com

Рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. Днем 11 и 12 августа температура поднимется до +30, +31 градуса.

Из-за жары спасатели попросили жителей области не ходить в лес и не разводить костры.

Ранее в регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
12:48, 11 августа 2018
МЧС предупредило рязанцев о жаре в выходные
9:43, 11 августа 2018
В Спасском районе восстановят еще один осушенный торфяник
8:41, 11 августа 2018
Теплые дни. Прогноз погоды в Рязани на новую рабочую неделю
8:22, 11 августа 2018
Ситуацию с тлеющим на рязанском полигоне пометом проверит военная прокуратура
19:47, 10 августа 2018
В Рязанской области продлили «желтый» уровень опасности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 764
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 923
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 28 054
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 25 516
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
19:56, 29 июля 2018 20 208
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум