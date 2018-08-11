Елку на Лыбедском бульваре украсили к форуму древних городов. Фото

К открытию форума древних городов на Лыбедском бульваре украсили внесезонную елку. На ней появились изображения не только городов-участников, но и других известных мест мира.
Международный форум древних городов
Для гостей выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Государственный академический рязанский русский народный хор имени Попова, Рязанский камерный хор, танцевальный коллектив «Бит-Стрит» и другие исполнители.
Начало церемонии в 20:30.
Напомним, в форуме поучаствуют более 40 городов из России, Германии, Болгарии, Испании, Китая, Италии, Греции, Франции, Сербии, Турции, Узбекистана и других стран.