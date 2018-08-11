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17:09, 11 августа 2018 269
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Елку на Лыбедском бульваре украсили к форуму древних городов. Фото

Елку на Лыбедском бульваре украсили к форуму древних городов. Фото

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

К открытию форума древних городов на Лыбедском бульваре украсили внесезонную елку. На ней появились изображения не только городов-участников, но и других известных мест мира.

Международный форум древних городов откроют на территории кремля в среду, 15 августа.

Для гостей выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Государственный академический рязанский русский народный хор имени Попова, Рязанский камерный хор, танцевальный коллектив «Бит-Стрит» и другие исполнители.

Начало церемонии в 20:30.

Напомним, в форуме поучаствуют более 40 городов из России, Германии, Болгарии, Испании, Китая, Италии, Греции, Франции, Сербии, Турции, Узбекистана и других стран.


Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

© RZN.info

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