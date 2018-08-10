В выходные рязанцы увидят самый зрелищный звездопад — метеорный поток Персеиды. Его ежегодно наблюдают в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля, передает РИА «
Начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин рассказал, что предстоящие выходные — одни из самых благоприятных для наблюдения за метеорами в году.
«Лучше всего так называемый звездопад — метеорный поток Персеиды — наблюдать в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. На это время приходится максимум Персеид. Наблюдать за падающими звездами можно будет и в другие ночи, но именно в этот промежуток времени будет максимальная концентрация метеоров — до сотни в час. Благодаря тому, что 11 августа будет новолуние, на небе не будет видно Луны, а значит, ее свет не помешает смотреть на звезды», — пояснил он.
Лапин посоветовал найти такое место, где восточная или южная сторона горизонта будет открыта. Единственным фактором, который может помешать любителям звездопадов, может стать облачность.