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17:15, 10 августа 2018 141
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В выходные рязанцы увидят самый зрелищный звездопад

В выходные рязанцы увидят самый зрелищный звездопад

Фото: Pixabay.com

В выходные рязанцы увидят самый зрелищный звездопад — метеорный поток Персеиды. Его ежегодно наблюдают в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля, передает РИА «Новости».

Начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин рассказал, что предстоящие выходные — одни из самых благоприятных для наблюдения за метеорами в году.

«Лучше всего так называемый звездопад — метеорный поток Персеиды — наблюдать в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. На это время приходится максимум Персеид. Наблюдать за падающими звездами можно будет и в другие ночи, но именно в этот промежуток времени будет максимальная концентрация метеоров — до сотни в час. Благодаря тому, что 11 августа будет новолуние, на небе не будет видно Луны, а значит, ее свет не помешает смотреть на звезды», — пояснил он.

Лапин посоветовал найти такое место, где восточная или южная сторона горизонта будет открыта. Единственным фактором, который может помешать любителям звездопадов, может стать облачность.


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