В субботу в Рязанской области потеплеет до +29 градусов

В субботу, 11 августа, в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды
Ночью по области будет +7, +12 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер западный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
В субботу, 11 августа, в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды
Ночью по области будет +7, +12 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер западный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.