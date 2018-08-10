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11:29, 10 августа 2018 107
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В Карелии загорелась деревянная церковь 18 века

В Карелии загорелась деревянная церковь 18 века

В пятницу, 10 августа, в городе Кондопога загорелась Успенская церковь. Это один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера, сообщают «Карельские вести».

Пожар начался в 09:33. Огонь охватил около 60 «квадратов». На месте работают 24 человека и шесть пожарных машин.

По одной из версий, в пожаре виноваты туристы. Пока неизвестно, удастся ли спасти памятник деревянного зодчества.

Летом в церкви Успения Богородицы совершали богослужения. Ее также использовали как объект туристского показа. Она находится на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Фото сайтов «Карельские вести», karelinform


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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