В Карелии загорелась деревянная церковь 18 века

В пятницу, 10 августа, в городе Кондопога загорелась Успенская церковь. Это один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера, сообщают «
Пожар начался в 09:33. Огонь охватил около 60 «квадратов». На месте работают 24 человека и шесть пожарных машин.
По одной из версий, в пожаре виноваты туристы. Пока неизвестно, удастся ли спасти памятник деревянного зодчества.
Летом в церкви Успения Богородицы совершали богослужения. Ее также использовали как объект туристского показа. Она находится на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.
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