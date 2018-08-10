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12:22, 10 августа 2018 183
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Под Рязанью завершился последний этап конкурса «Авиадартс-2018». Видео

Под Рязанью завершился последний этап конкурса «Авиадартс-2018». Видео

На полигоне Дубровичи под Рязанью завершился последний этап конкурса «Авиадартс-2018» — боевое применение авиации по наземным целям. Об этом сообщило Минобороны России.

Боевые летчики соревновались в практическом бомбометании, пусках ракет и стрельбе из авиапушек. Экипажи военно-транспортной авиации десантировали грузы массой более 5 тонн на точность приземления.

Участники выполнили по четыре полета для выполнения пристрелки, воздушной разведки, отработки техники пилотирования, навигации и боевого применения.

На финальном этапе экипажи использовали более десяти авиабомб массой 250 кг, более 100 неуправляемых ракет и свыше 500 снарядов для пушки.

Итоги конкурса подведут 11 августа во время официального закрытия конкурса на аэродроме Дягилево в Рязани.

Напомним, конкурс, прошедший в рамках Армейских международных игр стартовал 29 июля. За победу боролись летчики из России, Беларуси, КНР и Казахстана.

Также в рамках конкурса прошли показательные выступления, посмотреть на «Авиамикс» пришли тысячи рязанцев.


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