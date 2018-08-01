Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:04, 1 августа 2018 380
 0    0

Рязанский автовокзал оштрафовали из-за платного туалета 1

Рязанский автовокзал оштрафовали из-за платного туалета

Рязанский автовокзал «Центральный» оштрафовали из-за платного туалета, в который не пускали пассажиров с действующими билетами. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

На ООО «ПассажирСервис» составили административный протокол по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ, организация не согласилась с решением и обжаловала сначала в арбитражном суде области, а потом в Двадцатом арбитражном апелляционным судом. Обе инстанции оставили решение в силе.

Напомним, прошлой зимой рязанцы начали жаловаться на туалет в автовокзале «Центральный». Туда отказывались пускать людей с действующими билетами и отправляли их в биотуалет на улице.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:30, 1 августа 2018
В РГУ открыли центр японских единоборств
18:04, 1 августа 2018
Рязанский автовокзал оштрафовали из-за платного туалета 1
17:16, 1 августа 2018
Карабасов поручил перенести трубу, заливающую земельный участок рязанца 2
16:49, 1 августа 2018
Фролов ответил на вопросы рязанцев на празднике двора в Песочне 1
16:40, 1 августа 2018
Форум древних городов откроется костюмированным шествием по центру Рязани 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения?

Популярное
Комментируемое
Новое
12:44, 29 июля 2018 27 561
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 273
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 21 548
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 172
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 19 706
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум