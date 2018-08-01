Рязанский автовокзал оштрафовали из-за платного туалета

Рязанский автовокзал «Центральный» оштрафовали из-за платного туалета, в который не пускали пассажиров с действующими билетами. Об этом сообщило управление
На ООО «ПассажирСервис» составили административный протокол по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ, организация не согласилась с решением и обжаловала сначала в арбитражном суде области, а потом в Двадцатом арбитражном апелляционным судом. Обе инстанции оставили решение в силе.
Напомним, прошлой зимой рязанцы начали жаловаться на туалет в автовокзале «Центральный». Туда отказывались пускать людей с действующими билетами и отправляли их в биотуалет на улице.