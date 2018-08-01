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17:58, 1 августа 2018 232
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Пьяные шиловцы ограбили собутыльника, угрожая убийством

Пьяные шиловцы ограбили собутыльника, угрожая убийством

Двое жителей Шиловского района ограбили собутыльника, угрожая ему убийством. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2018 года мужчины выпивали. Подсудимые потребовали у потерпевшего денег. Когда тот отказал, его избили, забрали телефон и кроссовки. В ходе конфликта один из подсудимых ударил потерпевшего табуретом по голове, а другой стал угрожать ножом.

В отношении злоумышленников, один из которых был неоднократно судим, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, части 1 статьи 119 УК РФ.

Их признали виновными. Одного из подсудимых приговорили к пяти годам заключения в колонии особого режима, другого — к трем годам условного заключения с испытательным сроком в три года.


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