Пьяные шиловцы ограбили собутыльника, угрожая убийством

Двое жителей Шиловского района ограбили собутыльника, угрожая ему убийством. Об этом сообщил
Установлено, что в апреле 2018 года мужчины выпивали. Подсудимые потребовали у потерпевшего денег. Когда тот отказал, его избили, забрали телефон и кроссовки. В ходе конфликта один из подсудимых ударил потерпевшего табуретом по голове, а другой стал угрожать ножом.
В отношении злоумышленников, один из которых был неоднократно судим, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, части 1 статьи 119 УК РФ.
Их признали виновными. Одного из подсудимых приговорили к пяти годам заключения в колонии особого режима, другого — к трем годам условного заключения с испытательным сроком в три года.