Облик старой Рязани восстановят без строительства. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 1 августа.
По его словам, за время раскопок исследовано лишь семь процентов территории. «У нас есть идеи по возрождению облика городища, без строительства на фундаменте и ущерба для археологических слоев. Сейчас там высокий холм и ничего не сохранилось и не осталось, а нам бы хотелось, чтобы туда приезжали люди», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что идея уже одобрена министром культуры Мединскиим, в ближайшее время начнется обсуждение проекта.