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19:10, 1 августа 2018 278
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Облик старой Рязани восстановят без строительства — Любимов

Облик старой Рязани восстановят без строительства — Любимов

Фото: Ru.wikipedia.org

Облик старой Рязани восстановят без строительства. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 1 августа.

По его словам, за время раскопок исследовано лишь семь процентов территории. «У нас есть идеи по возрождению облика городища, без строительства на фундаменте и ущерба для археологических слоев. Сейчас там высокий холм и ничего не сохранилось и не осталось, а нам бы хотелось, чтобы туда приезжали люди», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что идея уже одобрена министром культуры Мединскиим, в ближайшее время начнется обсуждение проекта.


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