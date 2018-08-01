На трех рязанских маршрутах появились дополнительные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Из-за отмены маршрута №5 до Турлатова, сокращения №7 и
Этот транспорт пустят на наиболее нагруженные маршруты: №№ 12, 17, 20.
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На трех рязанских маршрутах появились дополнительные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Из-за отмены маршрута №5 до Турлатова, сокращения №7 и
Этот транспорт пустят на наиболее нагруженные маршруты: №№ 12, 17, 20.
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