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12:31, 1 августа 2018 830
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На трех рязанских маршрутах появились дополнительные автобусы

На трех рязанских маршрутах появились дополнительные автобусы

На трех рязанских маршрутах появились дополнительные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за отмены маршрута №5 до Турлатова, сокращения №7 и отказ от обслуживания №156 «Рязань — Полково» освободился подвижной состав «Автоколонны № 1310».

Этот транспорт пустят на наиболее нагруженные маршруты: №№ 12, 17, 20.


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