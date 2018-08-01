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17:16, 1 августа 2018 239
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Карабасов поручил перенести трубу, заливающую земельный участок рязанца 1

Карабасов поручил перенести трубу, заливающую земельный участок рязанца

Фото: Администрация Рязани

В среду, 1 августа, и. о. мэра Рязани Сергей Карабосов провел личный прием граждан. Он рассмотрел вопросы благоустройства дворовых и общественных пространств города, жилищно-коммунального хозяйства, восстановления благоустройства после проведения строительных работ.

В частности, к Карабасову обратился рязанец, земельный участок которого заливают сточные воды. Сейчас там строится дом, подъехать к которому тяжело.

И.о. мэра поручил выделить деньги и разработать проект на прокладку новой водопропускной трубы. «Я прошу оперативно подготовить всю документацию, чтобы работы по укладке трубы были завершены в сентябре текущего года», — отметил он.

Всего в ходе личного приема Карабасов рассмотрел обращения четырех заявителей.


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