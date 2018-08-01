Карабасов поручил перенести трубу, заливающую земельный участок рязанца

В среду, 1 августа, и. о. мэра Рязани Сергей Карабосов провел личный прием граждан. Он рассмотрел вопросы благоустройства дворовых и общественных пространств города, жилищно-коммунального хозяйства, восстановления благоустройства после проведения строительных работ.
В частности, к Карабасову обратился рязанец, земельный участок которого заливают сточные воды. Сейчас там строится дом, подъехать к которому тяжело.
И.о. мэра поручил выделить деньги и разработать проект на прокладку новой водопропускной трубы. «Я прошу оперативно подготовить всю документацию, чтобы работы по укладке трубы были завершены в сентябре текущего года», — отметил он.
Всего в ходе личного приема Карабасов рассмотрел обращения четырех заявителей.